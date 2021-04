Ratingen : Stadt Ratingen kündigt Grabsteinkontrolle an

Stadt Ratingen kündigt Grabsteinkontrolle an

Ratingen Zwischen dem 3. und 7. Mai prüft die Friedhofsverwaltung die Standsicherheit. Gibt es Beanstandungen, bekommen die Grabnutzungsberechtigten Post und müssen den Fehler beheben.

Um mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, führt die Friedhofsverwaltung der Stadt Ratingen aufgrund ihrer Verkehrssicherungspflicht eine umfassende Kontrolle an den Grabsteinen auf den städtischen Friedhöfen durch. Die Kontrollen finden in der Zeit vom 3. bis 7. Mai statt.

Da sich durch nicht standsichere Grabmale bereits schwere und tödliche Unfälle ereignet haben, bittet die Friedhofsverwaltung ausdrücklich darum, Grabmale pflichtgemäß in einem verkehrssicheren Zustand zu halten. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Schadensfall gegen die Grabnutzungsberechtigten erhebliche Ansprüche geltenden gemacht werden können.

Sollte ein Grabmal nicht standsicher sein, wird die Verwaltung den Grabnutzungsberechtigten informieren und auffordern, die Mängel in einer angemessenen Frist fachgerecht beheben zu lassen. Ist Gefahr in Verzug, wird der Grabstein aus Sicherheitsgründen ohne vorherige Ankündigung gesichert oder umgelegt. Ein Hinweisschild wird auf den Grabstein befestigt und darf erst wieder entfernt werden, wenn der Mangel behoben worden ist. Nachkontrollen werden auf den Friedhöfen in der Zeit vom 21. bis 25. Juni durchgeführt.