Heiligenhaus : Wache wird saniert: Polizeibeamte ziehen ins Rathaus um

Heiligenhaus (köh) Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Heiligenhauser Polizeiwache ergeben sich ab Dienstag kommender Woche (13. August ) einige Veränderungen für die Heiligenhauser.

Das kündigt die Polizei an: Sowohl die Dienstkräfte des Wachdienstes als auch des Verkehrskommissariates Nord werden übergangsweise in anderen Liegenschaften der Stadt Heiligenhaus untergebracht. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret: Ab Dienstag, 13. August, können Anzeigen nicht mehr in der Polizeiwache, sondern im Bürgerbüro des Rathauses der Stadt Heiligenhaus, an der Hauptstraße 159, persönlich aufgenommen werden. Es gelten die dortigen Geschäftszeiten. An der telefonischen Erreichbarkeit ändert sich nichts - Sie erreichen die Polizei in Heiligenhaus nach wie vor unter der Rufnummer 02056 9312-6150. Die Leiterin der Polizeiwache Heiligenhaus wird gemeinsam mit den Beamten des Bezirksdienstes ihren Tätigkeiten vorübergehend in den Büros der Polizeiwache in Velbert an der Heiligenhauser Straße 8 nachgehen. Bezüglich der Ansprechbarkeit des Bezirksdienstes ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger nichts, denn die Bestreifung in Heiligenhaus erfolgt unverändert. Das Verkehrskommissariat Nord bezieht Räumlichkeiten im Rathaus, Am Rathaus 5, und ist dort unter den bisherigen Telefonanschlüssen zu erreichen. Ein Banner mit allen wichtigen Hinweisen wird an der derzeitigen Polizeiwache rechtzeitig platziert.