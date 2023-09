Vortrag in Ratingen Was Künstliche Intelligenz bedeutet

Der exakte Titel: „ChatGPT und Co – Wie Künstliche Intelligenz unseren Alltag, unsere Gesellschaft und unser Berufsleben verändert“. „Das hochaktuelle Thema des Vortrags beleuchtet die transformative Kraft von Künstlicher Intelligenz (KI) und ihren zunehmenden und rasanten Einfluss auf unseren Alltag, unser Zusammenleben und unsere berufliche Welt“— so Annemarie Bollue, Beiratsmitglied und Organisatorin dieser Veranstaltung. Die Entwicklung von KI-Anwendungen hat bereits zahlreiche Bereiche unseres Lebens beeinflusst und verändert, ohne dass es uns immer bewusst ist. Gestützt auf maschinellem Lernen und Datenanalysen sind die Anwendungen in der Lage, komplexe Muster schneller und genauer zu erkennen, als das menschliche Gehirn es vermag. Dadurch tragen sie maßgeblich dazu bei, Fortschritte in zahlreichen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und anderen Bereichen zu beschleunigen. KI kann Aufgabenstellungen und Aufträge nahezu jedweder Art abarbeiten. Wie professionell und fehlerfrei das ist, ob und inwieweit KI-Produziertes von Menschen Gemachtem noch zu unterscheiden ist, und, welche Risiken es gibt, ist Gegenstand heftiger Diskussionen. Monika Löber, Diplom-Kulturwirtin (Universität Passau) und erfahrene KI-Managerin, hat viele Jahre im Projekt- und Netzwerkmanagement an verschiedenen Standorten in Deutschland gearbeitet.