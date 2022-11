Heiligenhaus : Dorfkirche wird zum Vortragssaal

Heiligenhaus Karl Bellenberg beschäftigt sich mit Lyrik von Else Lasker-Schüler. Das Besondere daran: Der Referent hat ein ungewöhnliches Berufsleben hinter sich.

Diesen Weg ist der in Heiligenhaus lebende Dr. Karl Bellenberg (78) gegangen. An der Universität Köln promovierte er bei Professor Wolfram Steinbeck über „Else Lasker-Schüler, ihre Lyrik und ihre Komponisten“.

In einer gemeinsamen Veranstaltung des Geschichtsvereins Heiligenhaus und des Förderkreises der Dorfkirche Isenbügel wird Bellenberg über das Leben der in Wuppertal geborenen Poetin und Lyrikerin referieren. Im Vortrag betrachtet er die außergewöhnlich lyrische und musikalische Sprache der Dichterin Else Lasker-Schüler und zeigt an Beispielen deren große Klanglichkeit an beispielen.