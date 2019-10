Kulturkreis Hösel : Vortrag über Chancen und Grenzen des 3-D-Drucks

(RP) Wieder greift der Kulturkreis Hösel ein hochaktuelles Thema in einem Vortrag zum 3-D- Druck auf. Professor Dr. Michael Schäfer, der Technische Informatik an der Hochschule Ruhr West, Campus Bottrop, lehrt, spricht am Montag, 21. Oktober, ab 19 Uhr im Haus Oberschlesien an der Bahnhofstraße 71 in Hösel.

Die Zukunft hat schon begonnen, und in der zeichnet sich eine ganz neue Dimension des „Selbermachens“ ab. In Hochschulinstituten, Forschungslaboren und in der Industrie arbeiten schon jetzt in steigender Zahl komplexe Drucker, die weitaus mehr können, als Tinte aufs Papier zu bringen. Der so genannte 3-D-Druck stößt die Tür zu einer ganz neuen Technologie auf. Sie wird die Arbeitswelt und die Herstellung von Gütern, Waren und Maschinen in einem Ausmaß revolutionieren, das die meisten Menschen sich bisher (noch) nicht vorstellen können.