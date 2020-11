Ratinger Karneval : Hoppeditz am 11.11. auf virtueller Reise

Stadthalle Die RP bringt Kostproben aus dem Internet-Auftritt. Es gab Kritik und Amüsantes in gereimter Form. In diesem Jahr war alles anders. Ein öffentlicher Auftritt auf dem Marktplatz fiel aus.

Firmen und Händler kämpfen schwer, Überlebenskämpfe herrschen sehr. So mancher diesen nicht übersteht und wegen Pandemie zugrunde geht. Nun sind wir da, was prophezeit: Die zweite Welle schwappt zurzeit.

„Diesmal wird nicht gefeiert!“ : So bereitet sich NRW auf den 11.11. in Corona-Zeiten vor

Alle Bezirke hat die CDU gewonnen und die meisten Plätze eingenommen. Reiner Vogt, der hat Bürgermeister werden wollen, dem muss man doch einen Achtungserfolg zollen. Sein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Damit muss er wohl später noch mal anfangen. So manches neue Gesicht ist im Rat nun dabei. Also, ran an die Arbeit für Bürger und Partei.“