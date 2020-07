Stadtbild : CDU: Blaue Tonnen häufiger abfahren

Blaue Tonnen (wie hier am Cüppersweg) sind schnell gefüllt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Fraktion stört sich an überfüllten Containern. Bürger bestellen mehr im Internet.

Eine Folge der Corona-Krise: Bürger bestellen mehr per Internet, sodass zu Hause auch mehr Karton-Verpackungsmüll entsteht. Die Folge: Die Kapazitäten der heimischen blauen Tonne reichen nicht mehr aus, aber Platz für eine zweite Tonne oder eine größere ist auch nicht immer vorhanden.

Also werden die Papiercontainer genutzt, die allerdings auch schnell wieder voll werden. Pappkartons werden auch von Gewerbetreibenden einfach daneben gestellt. „Das ist für die Bürger nicht gerade angenehm und fördert die Vermüllung“, erklärt CDIU-Fraktionschef Ewald Vielhaus. Immer wieder sind überfüllte Container im Straßenbild zu sehen. „Neben einigen Sofortmaßnahmen schlägt die CDU-Fraktion in einem Antrag auch mittelfristige Lösungen vor“, meint Stefan Heins, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender.

So soll für die blauen Altpapiertonnen ein zusätzlicher 14-tägiger Abfuhr-Rhythmus eingeführt werden. Dabei bleibt die Stückzahl der Tonnen flexibel – auch für Gewerbetreibende. In vielen Häusern und bei Kleingewerbetreibenden gibt es oft nicht genug Platz für mehrere blaue Tonnen.

Durch die Serviceverbesserung kann verhindert werden, dass zusätzliche Papier- und Kartonageabfälle an die Container gebracht werden. „Den Mehrkosten für die zusätzliche Abfuhr durch Fuhrparkerweiterung und Personal stehen zumindest teilweise Erlöse aus dem Altpapierverkauf entgegen“, betont CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr. Auf jeden Fall werde dadurch der Bürgerservice verbessert, und der Kapazitätsengpass werde entschärft.

Die CDU-Fraktion schlägt außerdem vor, Depotcontainer gerade an zentralen und Nahversorgungsbereichen auf Unterflursysteme umzustellen – ein System, das in vielen Städten positiv ankomme und gezeigt habe, dass das Abstellen von wildem Müll weitgehend unterbleibt. „Außerdem sind diese Container für Kinder und Rollstuhlfahrer einfacher zu bedienen“, so Heins.