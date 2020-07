Verkehr : SPD will ein Ratingen-Ticket anbieten

Ratingen Die Verwaltung soll ein Konzept erarbeiten. Man sieht darin auch aktives Stadt-Marketing.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) In einem Antrag für die nächste Sitzung des Haupt-/Finanzausschusses und des Rates möchte die SPD-Fraktion die Verwaltung beauftragen, ein Konzept für ein Ratingen-Ticket zu erarbeiten. Das Ticket enthält nach Vorstellung der SPD-Fraktion zehn Fahrten innerhalb von Ratingen und kostet zehn Euro. Jede Fahrt ist in Bus oder Bahn abzustempeln. In dem Konzept sollen neben den Fragen wie Verkauf des Ratingen-Tickets auch die Kosten und der finanzielle Ausgleich für die Rheinbahn dargestellt werden.

„Mit dem Ratingen-Ticket können wir die Benutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs fördern“, meint Christian Wiglow, SPD- Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat. „Es bietet eine preisgünstige Gelegenheit für diejenigen, für die ein Wochen- oder Monatsticket nicht in Frage kommt, weil sie nicht regelmäßig in die Stadt fahren.“

Personen, die nur ab und zu in die Stadt müssen, insbesondere am Samstag zum Einkaufen, brauchen nur die jeweilige Fahrt zu 1 Euro im Bus abzustempeln. Benutzer könnten auch Personen sein, die regelmäßig mit dem Fahrrad in die Stadt fahren, bei Regen und Frost aber ein anderes Verkehrsmittel wählen.

Wiglow sieht das Ratingen-Ticket auch als aktives Stadtmarketing: „Das Ratingen-Ticket fördert den Einzelhandel in der Innenstadt. Der niedrige Preis für eine Fahrt bietet einen Anreiz, zum Einkaufen in die Ratinger Innenstadt zu fahren. Nachdem wir das Parken in der Innenstadt subventionieren, ist es nun auch angebracht, über eine Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs nachzudenken.“