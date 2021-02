Ratingen : Ganztag: BU fordert mehr Plätze

Ratingen Die Fraktion kritisiert, dass die Verwaltung bisher keinen Plan vorgelegt habe.

(kle) Die Fraktion der Bürger Union (BU) will mit Blick auf den Ausbau von Plätzen an Offenen Ganztagsschulen (OGS) aufs Tempo drücken. In der Schulausschusssitzung am 2. Februar seien auf Vorschlag der Verwaltung mit dem Hinweis auf bestehende Personalengpässe sämtliche Planungskosten zur Erweiterung der OGS-Plätze an Ratinger Schulen auf die Jahre ab 2025 verschoben worden, berichtete BU-Fraktionschef Rainer Vogt. Nachdem bereits seit dem Jahr 2019 klar gewesen sei, dass zur Erfüllung des Rechtsanspruches eine große Zahl von OGS-Plätzen geschaffen werden muss, sehe es nun wieder nach einem „Hinterherhecheln“ der Verwaltung aus, wie dies bei der Schaffung der Kindergartenplätze auch der Fall gewesen sei, kritisierte Vogt in einer Stellungnahme.