Verbindungen : SPD: Bessere Busverbindungen

Christian Wiglow, Bürgermeisterkandidat der SPD. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen In einigen Stadtteilen sehe die Lage eher schlecht aus, so das Fazit. Während Homberg einigermaßen mit Busverbindungen an den S-Bahnhof Ratingen-Ost angeschlossen ist, sieht die Lage für Hösel/Eggerscheidt und Breitscheid deutlich schlechter aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Christian Wiglow, der Bürgermeisterkandidat der SPD, hat Verbesserungen der Busverbindungen zwischen den einzelnen Ratinger Stadtteilen gefordert. „Wer das Auto stehen lassen soll, muss attraktive Nahverkehrsangebote vorfinden. Dies gilt insbesondere für Stadtteile wie Homberg, Breitscheid, Eggerscheidt und Hösel“.

Während Homberg einigermaßen mit Busverbindungen an den S-Bahnhof Ratingen-Ost angeschlossen ist, sieht die Lage für Hösel/Eggerscheidt und Breitscheid deutlich schlechter aus. „Der S-Bahnhof Hösel ist von Breitscheid nur durch einen Rufbus erreichbar und Ratingen ist für Eggerscheidt und weite Teile von Hösel tagsüber nur stündlich zu erreichen“ betont Dr. Willm Rolf Meyer (SPD) Ratsherr aus Hösel.

„Das ist so unattraktiv, dass man sich nicht wundern muss, wenn die Bürger auf das Auto zurückgreifen um nach Ratingen zu kommen.“ moniert Dr. Meyer, der wieder für den Rat kandidiert. „Mehrfach bin auch ich schon von Breitscheider und Eggerscheidter Bürgerinnen und Bürgern auf die schlechten Verbindungen angesprochen worden.“ betont Wiglow. Ein Grund aus seiner Sicht, noch einmal auf den SPD Vorschlag einer neuen Nahverkehrsachse zwischen Ratingen und Mülheim hinzuweisen. Wiglow und Meyer hatten in ihrem Antrag an den Rat der Stadt Ratingen vom Februar diesen Jahres vorgeschlagen die Linie 753 von Ratingen nach Mülheim über Eggerscheidt und Hösel nach Breitscheid zu führen und die Buslinie 773 über den S-Bahnhof bis nach Breitscheid und weiter nach Mülheim-Selbeck zu verlängern.

Die beiden SPD Politiker sehen mehrfache Vorteile einer Zusammenführung und Umleitung dieser beiden Buslinien: Nach Ratingen entsteht ein Halbstundentakt für Eggerscheidt und die westlichen Teile Hösels. Breitscheid bekommt die lang ersehnte Verbindung zum S-Bahnhof Hösel. Und Hösel bekommt eine neue direkte Verbindung nach Mülheim.

„Diese Vorteile lassen sich allein durch die Umorganisation erreichen“ betont Meyer. Enttäuscht zeigt er sich, dass die Vorschläge bis jetzt leider nicht aufgenommen wurden. „Optimal wäre natürlich eine Verdichtung auf 20 Minuten passend zu den S-Bahnen, die sich im Übrigen in Hösel zeitgleich treffen“ so Meyer. „Der neu Ausgebaute S-Bahnhof würde damit zu einem echten Nahverkehrs Hotspot der Achsen Düsseldorf-Essen und Ratingen-Mülheim“, betont Wiglow.