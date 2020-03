Musik : Vorschulkinder geben Konzert im Theater

Kinder der Musikalischen Früherziehung der Städtischen Musikschule präsentieren ihr Können.

Die Bühne gehört zunächst den Vorschulkindern aus den Kursen der „Musikalischen Früherziehung“. Die Kinder Max und Mia reisen mit einem Flugzeug um die Welt. Ihr Ziel ist Ägypten. Aber schlechtes Wetter zwingt die Beiden immer wieder zu außerplanmäßigen Zwischenlandungen. Auf dieser abenteuerlichen Reise lernen sie viele fremde Länder kennen. In landestypischer Verkleidung werden die Kinder der Musikalischen Früherziehung in Tänzen und Liedern Ungarn, China, Russland und schließlich Afrika musikalisch darstellen.

In dieser Aufführung präsentieren die fünf- bis sechsjährigen Kinder, was sie in den zwei Jahren der „Musikalischen Früherziehung“ gelernt haben. Eltern und Kinder, die sich ein lebendiges Bild dieses beliebten Musikschulangebotes machen wollen, sind herzlich eingeladen und können sich davon überzeugen, dass diese Kurse den Kindern Spaß an Musik vermitteln. Darüber hinaus werden aber vor allem entwicklungspsychologische Besonderheiten gefördert. Neben Singen und Tanzen spielt auch das Kennenlernen von verschiedenen Instrumenten und Klängen aller Art eine bedeutende Rolle.