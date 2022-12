Vorlesewettbewerb Niklas ist bester Vorleser am Bonhoeffer

() „Gutes Vorlesen ist eben, wenn sich keiner langweilt“ – dem Zitat von Rufus Beck folgend fand auch in diesem Jahr der Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium statt. Fünf Vorleser und eine Vorleserin entführten das Publikum, das in diesem Jahr wieder aus allen sechsten Klassen bestand, in die literarischen Welten ihrer ausgewählten Romane: Von Fantasy-Romanen bis zum (Jugend-) Krimi war alles vertreten.