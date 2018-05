Kreis Mettmann: Vorbereitungsdienst für Lehrer bald auch in Teilzeit

Vorbereitungsdienst für Lehrer bald auch in Teilzeit

Kreis Mettmann (RP Angehende Lehrer sollen ihren Vorbereitungsdienst bald auch in Teilzeit absolvieren können. Das hat das Landeskabinett beschlossen. Der FDP-Landtagsabgeordnete aus Langenfeld, Moritz Körner, begrüßt diesen Vorstoß des Schulministeriums zur Änderung der Lehrerausbildung. "Mit einem Referendariat in Teilzeit wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spürbar verbessert." Die von CDU und FDP getragene NRW-Koalition möchte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorantreiben.

Nach dem vom Ministerium für Schule und Bildung kürzlich angekündigten Schulversuch, in dem sich jeweils zwei Lehrer die Stelle der Schulleitung an einer Grundschule teilen können, wird jetzt der nächste Schritt gegangen. Durch die Möglichkeit, das Referendariat künftig in Teilzeit absolvieren zu können, übernimmt das Land als Arbeitgeber eine Vorbildfunktion.