Ratingen Triathleten läuten im Freien Hallenbad-Saison ein

Durch die Größe des Sportevents haben die Veranstaltung selbst und auch bereits Vorbereitungsarbeiten Auswirkungen auf den regulären Badebetrieb an dem kompletten Wochenende. Schwimmen in allen Becken ist bis einschließlich Samstag, 9. September zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Ab Freitag, 8. September, 14 Uhr, beginnen die ersten Aufbauarbeiten, sodass Teile der Liegewiese von diesem Zeitpunkt an nur eingeschränkt nutzbar sind. Am Sonntag, 10. September ist das komplette Freibadgelände ausschließlich für die Triathlon-Veranstaltung reserviert.