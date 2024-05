Vor der Europawahl in Heiligenhaus Hohe Beteiligung schon zum Briefwahl-Start

Im Rathaus laufen die Vorbereitungen auf die Europawahl am Sonntag, 9. Juni, auf Hochtouren. Erster Schritt: Das Briefwahlbüro im Rathaus ist geöffnet. Die Wahlbenachrichtigungen werden im Laufe dieser Woche als Brief an die wahlberechtigten Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, verschickt.