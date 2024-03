Voller Terminkalender in Ratingen Abi 2024 - Planer auf der Zielgeraden

Wenn Uwe Florin, Leiter des Dietrich Bonhoeffer-Gymnasiums in West, auf die kurze Strecke bis zu den Abiturprüfungen 2024 blickt, kommen jede Menge Zahlen ins Spiel: Trotzdem: „Zuversicht, gepaart mit einigen Bedenken“, so sei die Stimmungslage vor dem anstehenden „Prüfungsmarathon“. Denn außer den Abiprüfungen ab 16. April stehen parallel, ab 14. Mai, erstmals nach Jahren wieder zentrale Prüfungen für die Jahrgangsstufe 10 an. Die wiederum überschneiden sich mit den Terminen für das mündliche Abitur. Unterm Strich: „Die Korrekturen von 170 Abiturklausuren und 225 10er-Prüfungen, gefolgt von mindestens 56 mündlichen Abiturprüfungen, werden etliche KollegInnen wohl auch über die Pfingsttage gehörig auf Trab halten“, so Florins Prognose.