Gelder bewilligt : Vor der Sparkasse soll’s wieder sprudeln

Das Wasserspiel soll für 9550 Euro instand gesetzt werden. Die laufenden Kosten pro Jahr betragen 13.350 Euro.

Seit 2014 steht eine freie Hundewiese oder Hundeauslauffläche innerhalb der Stadtgrenzen immer mal wieder auf den Tagesordnungslisten im Rathaus. Der Wunsch der Bürger: Ihre Hunde möglichst sicher toben und tollen lassen – damit die vierbeinigen Energiebündel aber nicht stiften gehen, braucht es eine Einzäunung. Und hier scheint der Knackpunkt zu liegen, an dem die Stadtverwaltung auf Flächensuche derzeit scheitert.

Den bisher gültigen Mehrheits-Beschluss des Gremiums für Standtentwicklung und Umwelt von Juni 2016 sieht die Verwaltung, so ein Vermerk in den Durchführungsberichten, nun als zu einhundert Prozent erledigt an. Verschiedene Standorte seien geprüft worden, aber keiner als geeignet eingestuft worden. Das sorgte bei der letzten Sitzung des Ausschusses für Unmut bei Nils Jasper von der WAHL, der das Thema kurzerhand auf‘s Tableau brachte.