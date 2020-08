Vor dem Schulstart in Ratingen und Heiligenhaus : So informieren die Schulen Eltern und Neulinge

Mitte der Woche beginnt die Schule – unter besonderen Vorzeichen. Foto: dpa/Arne Dedert

Ratingen/Heiligenhaus Wohl noch nie standen hinter einem Start ins neue Schuljahr dicke Fragezeichen. Der Termin war klar, die Programme für die Neulinge an Grundschulen und weiterführenden Schulen bekannt. Pläne gibt es auch jetzt. Trotzdem ist vieles anders.

(köh/jün) Dass es im zweiten Schulhalbjahr in Folge Corona-bedingt ganz anders kommen werde, ahnten Stundenplanmacher schon lange vor den Sommerferien. So erklärt sich, dass praktisch alle Schulen auf ihren Homepages dringend empfehlen, die Infornationen dort regelmäßig zu checken.

Ein Beispiel: Die Heiligenhauser Gesamtschule richtet ihren Plan A danach aus, dass an den Schulen, wie bisher vorgesehen, der normale Regelbetrieb am kommenden Mittwoch losgehen kann. Über diesen Kenntnisstand informiert auch die aktualisierte Homepage der Schule. „Regelbetrieb“ ja, wie vom Schulministerium am 5. August vorgegeben. Aber: „In der ersten Schulwoche schließt der Unterricht für alle Klassen um 11.30 Uhr. Da einige Lehrkräfte nicht in den Unterricht eingesetzt werden können, sind Unterrichtskürzungen notwendig.“

Die Erich-Kästner-Grundschule in Ratingen West startet am Mittwoch je nach Klasse zeitversetzt. Fest steht: An den beiden ersten Schultagen ist Unterricht von der ersten bis zur vierten Stunde vorgesehen. Die Einschulung wird auf zwei Tage verteilt, so ist es auf der Homepage der Schule nachzulesen.

Ganz ausführlich informiert die Wilhelm-Busch-Schule in Hösel in einem Elternbrief zum Schulstart. Darin heißt es unter anderem: „Die drei Einschulungsgottesdienste werden auf der Wiese hinter dem Gemeindehaus stattfinden. Teilnehmen können in diesem Jahr leider nur die Eltern und Geschwisterkinder. Die Einschulungsfeier in der Schule wird ebenfalls im Freien stattfinden.“ Und auch der Sportunterricht wird zunächst bis zu den Herbstferien draußen angeboten.

Regeln gibt es auch für verschnupfte Kinder: „Kinder mit einem Schnupfen, ohne weitere Krankheitszeichen, sollen zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Wenn keine weiteren Symptome auftreten, können sie wieder am Unterricht teilnehmen. Kommen jedoch weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. dazu, ist eine diagnostische Abklärung zu veranlassen.

Die Liebfrauenschule macht auf ihrer Homepage explizit darauf aufmerksam, wann und wo eine Maske getragen werden muss, nämlich im gesamten Schulgebäude und auch in den Pausen. Lediglich zum Essen und Trinken darf sie bei Einhaltung des Mindestabstands abgenommen werden. Die Lehrer werden während der Pause genau darauf achten, erklärt die Schule.

„Lasst uns/lassen Sie uns diese herausfordernde Zeit gemeinsam bewältigen“, schreibt Britta Berschick, Leiterin des Heiligenhauser Immanuel-Kant-Gymnasiums. In einem „Schulbrief“ zum Start des Schuljahrs auf der Homepage der Schule. Der Brief enthält alle Einzelheiten zum Ablauf des Unterrichts vom Mittwoch an. Es gilt „leicht modifizierter Regelbetrieb“. Dazu heißt es: „Allerdings ist die Gefahr durch Covid 19 nicht gebannt, sodass wir Schutzmaßnahmen treffen müssen, um eine Verbreitung des Virus möglichst zu verhindern. Dies kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen und deshalb appellieren wir an euer und Ihr Verständnis.“ Alle Regelungen gelten „bis auf Widerruf“, mindestens bis 31. August.