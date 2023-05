Heiligenhaus, Wülfrath, Velbert und Haan planen Vier Orte, ein Panoramaradweg und ein Tag zum Dabeisein

„Ich finde es ganz cool, dass man was mit den anderen Städten gemeinsam macht. Das zeigt, wir sind zusammen unterwegs“, freut sich Velberts Bürgermeister auf das Sommerfest am Panoramaradweg Niederbergbahn, der Heiligenhaus, Velbert, Wülfrath und Haan miteinander verbindet. Das Fest findet am 18. Juni in allen vier Städten gleichzeitig statt und wird vom ganzen Neanderland unterstützt.