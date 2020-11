Lockdown in Ratingen und Heiligenhaus : Ordnungsdienste sehen sich gerüstet

Mitarbeiter des Ratinger Ordnungsdienstes bei einer Kontrolle auf dem Marktplatz. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen/Heiligenhaus In Ratingen setzen die zwölf Mitarbeiter strategisch auf „Präsenz zur Prävention“, um die Pandemiefolgen möglichst zu mildern. Heiligenhaus wird seinen Ordnungsdienst aufstocken – wie schon während des ersten Lockdowns.

„Lockdown“ – die variierte Zweitauflage des drastischen Maßnahmenpakets nutzt der Ratinger Ordnungsamtschef Peter Theisen vorab für eine freundliche Bewertung der bisherigen Erfahrungen: „Die Ratinger haben in den vergangenen Monaten hohes Verantwortungsbewusstsein gezeigt.“ Darauf hofft man vom heutigen Montag an wieder.

Und wie steht es um Verstöße? Immerhin werden saftige Bußgelder fällig für den, der sich nicht an die Schutzverordnung hält. Zahlen aus der Vergangenheit nennt Theisen nicht, kommentiert aber: „250 Euro Bußgeld sind kein Pappenstiel. Und einige Verfahren sind in Widerspruch gegangen.“ In Erinnerung sind ihm aus Zeiten des ersten Lockdowns im Frühjahr noch Menschenansammlungen am Grünen See. Grosso modo aber hätten sich die Ratinger allenthalben an die Regeln gehalten, ob im Kino, am Blauen See oder in Freizeiteinrichtungen. „Und schon jetzt ist es so, dass viele in der City die Masken wie selbstverständlich freiwillig tragen.“

INFO Hier gibt es weitere Fakten zum Lockdown Die Stadt Heiligenhaus informiert im Internet auf Sonderseiten unter www.heiligenhaus.de. Die Stadt Ratingen hat eine Hotline geschaltet: 5503251. Kontakt zum Ordnungsamt per Mail: ordnungsamt@ratingen.de.

Die Strategie der Ratinger Ordnungshüter: „Präsenz zur Prävention.“ Theisen übersetzt die Leitlinie so: „Selbstverständlich wird es strikte Kontrollen geben, unsere Fahrzeuge sind nicht zu übersehen. Es geht aber darum, nicht den Holzhammer auszupacken, sondern vor allem darum, ins Gespräch zu kommen.“ Wobei es natürlich bei offenkundig eklatanten Verstößen nichts zu diskutieren gebe.

Ein weiteres Ziel: „Den Schaden minimieren.“ Ein Beispiel: „Wir kommen mit Gastronomen ins Gespräch, die nach Möglichkeiten für den Außer-Haus-Verkauf suchen.“ Hier werde der Ordnungsdienst auf Anfrage auch beratend tätig (siehe Infokasten).

Auf die beginnende Woche blickt Theisen ruhig: „Die angekündigten Regelungen sind sonnenklar.“ Für die Umsetzung, auch in Breitscheid, Hösel und Lintorf sorgen zwölf Mitarbeiter.

Die Lage in Heiligenhaus: Von heute an schließen alle Hallen für den Vereinssport. Vereine mit eigenen Anlagen wurden nach Mitteilung von Bürgermeister Michael Beck vorab informiert. Nach Beratung im städtischen Krisenstab wird der Bürgermeister erneut um Amtshilfe oder Unterstützung des Außendienstes der Verwaltung bei THW und DRK bitten. Man will also den Ordnungsdienst aufstocken, so wie das schon während des ersten Lockdowns in der Stadt gehandhabt wurde. Zudem wird geprüft, so teilt Beck weiter mit, inwiefern Mitarbeiter aus anderen Bereichen den Außendienst unterstützen können.