Gesundheit : Vor dem Feiertag noch schnell Blut spenden

Heiligenhaus (RP) Wenn es beim Blutspenden Problemzeiten gibt, dann sind es die Feiertage und die Tage darum. Als kleine Extra-Motivation für alle, die am 29. und 31. Mai auf einen der DRK-Blutspendetermine kommen, gibt es als zusätzliches Dankeschön ein „Zappzarapp-Zecken-Set“ (solange der Vorrat reicht).

Das Blutsaugen will das DRK nicht den Zecken überlassen, denn um das drohende Minus bei der Versorgung mit Blutkonserven rund um Christi Himmerlfahrt aufzufangen, werden dringend echte Blutspender gesucht! In Heiligenhaus kann am Mittwoch, 29. Mai, von 15 bis 19.30 Uhr im Immanuel-Kant-Gymnasium (Aula), Herzogstraße 75 gespendet werden. Blut spenden kann jeder im Alter von 18 bis 76 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 11949 11 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Fragen beantwortet.