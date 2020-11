Der erste Martinszug in Lintorf : Erster Lintorfer Martinszug zog vor 90 Jahren durch die Straßen

Ratingen Der Zug wurde am Vorabend des Martinstages veranstaltet. Seit vielen Jahren gibt es einen Weckmann für jedes teilnehmende Kind. In den Kriegsjahren fiel die Bescherung aus.

„Wie in all den früheren Jahren seit 1910, so wurde auch heute wieder der von Hauptlehrer Harte organisierte Martinszug mit anschließender Bescherung sämtlicher Kinder von null bis 14 durchgeführt“, heißt es unter dem Eintrag vom 11. November 1951 in der Chronik der heutigen Johann-Peter-Melchior-Schule.