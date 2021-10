Angedacht : Von Schnecken und Muscheln

Pfarrer Stephan Weimann aus Tiefenbroich hat die Schönheit der Schalentiere entdeckt. Er ist inzwischen zu einem Sammler und Kenner geworden.

Die Begeisterung dafür kam schleichend, nach einigen Urlauben in Ostfriesland auf: Irgendwann kaufte ich meine erste große Meeresschnecke, dann die nächste… Und mittlerweile ist kein Muschelkorb mehr vor mir sicher. Es ist mittlerweile ein richtiges Hobby geworden, herauszufinden, woher diese oder jene Schnecke stammt, welche Besonderheiten sie hat oder wovon sie lebt. Manche Schnecken erreichen sogar eine Größe von über einem halben Meter – und Muscheln können sogar noch erheblich größere Umfänge erreichen. Berühmt ist die sogenannte „Mördermuschel“ (Tridacna), die geradezu gigantische Schalen ausbildet.

Wenn ich die Meisterwerke aus dem Meer betrachte, dann kommt in mir eine große Bewunderung dafür auf. Unzählig sind die Variationen, zahlreich die Farben – und jede Schnecke, jede Muschel ist anders. Besonders die wild verdrehten oder knotigen Schnecken haben es mir angetan.

Immer wieder frage ich mich: Muss dahinter nicht ein großer Geist, eine große Fantasie stecken? Denn fast alle Schnecken und Muscheln sind nicht nur interessant – sie sind auch einfach schön. Sie erinnern mich an einen sympathischen Ratinger Künstler, bei dem und dessen Frau ich gestern zu Gast sein durfte: Schönheit und vollendete Form fand ich auch in seinen Werken. Und wir sprachen über seine große Begeisterung dafür, möglichst perfekt zu malen. Wenn man die Wunder der Natur betrachtet, sieht man in der Tat auch dahinter den Willen und die Begeisterung, Schönheit um ihrer selbst willen zu schaffen.