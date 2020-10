Mehr Verkehr in Ratingen : Mettmanner Baustelle sorgt für Staus in Ratingen

An dieser Stelle wurden am Montagmorgen viele Autofahrer gestoppt: Die L156 (hier Homburger Straße) ist ab der Einmündung Löffelbeckweg bis zur Florastraße gesperrt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Ratingen Wegen der Vollsperrung der Hasseler Straße in Mettmann-Metzkausen fahren Anwohner Umwege über die Nachbarstadt. Die Bauarbeiten sollen die gesamten Herbstferien andauern.

Eine neu eingerichtete Baustelle an der Homberger Straße (L 156) in Mettmann-Metzkausen hat am Montagmorgen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr geführt. Weil Straßen NRW die Fahrbahn saniert, ist die Landstraße ab der Ecke Florastraße bis zum Ortsausgang Metzkausen, Ecke Löffelbeckweg, voraussichtlich bis zum Ende der Herbstferien voll gesperrt. Anwohner berichteten am Montagvormittag von einem Verkehrschaos, das vor allem dadurch ausgelöst worden sei, dass viele Autofahrer in Richtung Mettmann vor der Vollsperrung auf Höhe des Löffelbeckwegs strandeten und wenden mussten. An dieser Stelle kam es gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw mit leichtem Sachschaden.