VHS in Ratingen : Hilfe beim Umgang mit schwierigen Lebenslagen

VHS in Ratingen

Die Ratinger Volkshochschule bietet mehrere Vorträge an. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Volkshochschule Ratingen bietet zwei Vorträge an, die im Umgang mit schwierigen Lebenssituationen hilfreich sein können: Es geht um Resilienz und Leben mit Krankheit und Schmerz.

() „Kann man Resilienz lernen?“ heißt es am Montag, 15. November, und „Mehr Lebensfreude trotz Krankheit und Schmerz“ am Donnerstag, 25. November. Für beide Veranstaltungen gibt es noch freie Plätze, eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.

Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit, Extremsituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Ist das angeboren oder kann das jeder lernen? Wie steigere ich meine Resilienz? In dem Vortrag (Kurs-Nr. P5001) möchte Anke Schiwy Antworten geben und vielleicht sogar neue Wege aufzeigen. Die Veranstaltung am 15. November findet von 19 bis 20.30 Uhr im Minoritenkloster, Lintorfer Straße 3, Raum 104, statt. Kosten: acht Euro pro Person.