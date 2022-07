Bildungs-Großanbieter für Heiligenhaus : Volkshochschule stellt sich krisenfest auf

VHS-Chef Rüdiger Henseling mit Sina Canto Vasquez. Sie ist an der Nedderstraße erste Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um die VHS-Angebote. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Für das Herbstsemester der VHS Velbert/Heiligenhaus sind rund 370 Kurse mit insgesamt 12.000 Unterrichtsstunden geplant. Gut ein Drittel davon in Heiligenhaus. Und es gibt mehr Beratung.

Von Henry Kreilmann

„Bei all den vielen negativen Dingen, die in der Pandemie auf uns eingeprasselt sind, haben wir die Stellung halten können. Wir sind krisensicher.“ VHS-Direktor Rüdiger Henseling schaut auf eine Zeit zurück, in der das Team der VHS Velbert/Heiligenhaus auch immer mehr zur Anlaufstelle für noch mehr Fragen rund um Bildung geworden ist.

Fokus Berufsberatung: Er blickt aber vor allem nach vorne: „Neben unserem klassischen Kursangebot bieten wir jetzt auch ein kontinuierliches Beratungsangebot.“ So bietet die Agentur für Arbeit in den Räumen der Velberter VHS nun zwei Termine zur Berufsberatung an: jeden ersten Donnerstag im Monat eine Berufsberatung für Menschen im Erwerbsleben, jeden dritten Donnerstag für junge Menschen.

info Der Umzug steht auf dem Programm Die VHS Velbert/Heiligenhaus steht vor weitreichenden Veränderungen: Im Sommer nächsten Jahres soll das VHS-Haupthaus von der Nedderstraße ins dann modern ausgestattet Forum umziehen. Schon ab dem nächsten Semester soll dann auch das Programmheft in neuer Aufmachung und neuem Format erscheinen. Dann wieder als Themenheft. Das aktuelle Programm liegt beispielsweise im Bürgerbüro und natürlich dem VHS-Gebäude am Südring aus.

Das Programmheft: Weitere Informationen dazu findet man im ganz frisch erschienenen Programmheft der VHS Velbert/Heiligenhaus, das an den bekannten Stellen, beispielsweise im Heiligenhaus Bürgerbüro ausliegt, auf Seite 8. Bei Fragen wird hier zukünftig die neue Mitarbeiterin im Team helfen, Sina Canto Vazques. „Sie sitzt in der Anmeldung und wird Ansprechpartnerin für jeden Velberter und jeden Heiligenhauser sein, der Hilfe benötigt“, kündigt Henseling an.

Der Rückblick: Ein erfolgreiches Frühjahrssemester liegt nun zurück, das weniger von pandemiebedingten Notlösungen, sondern wieder verstärkt durch Präsenzunterricht und ein erweitertes Kursangebot im Outdoor-Bereich geprägt war. In Zahlen bedeutet das für das Frühjahrssemester: Gut 11.000 Unterrichtsstunden in 330 Kursen konnten angeboten werden.

Die Vorschau: Für das nun kommende Herbstsemester sind in 370 Kursen gut 12.000 Unterrichtsstunden geplant. Ebenfalls geplant: 20 Onlinekurse, beispielsweise Deutsche Gebärdensprache für Anfänger, Niederländisch oder auch Ukulele für Anfänger (Weihnachtsedition), „Erfolgreich Instrumente üben“ und „Wie werde ich YouTube-Star?“.

Angebots-Klassiker: Aber auch das klassische Angebot hat neue Impulse erfahren. Neu im Sprachenbereich: Finnisch. Außerdem der Wochenendkurs „Spanisch für die Reise“. Gefragt seien auch die Gesundheitskurse, so habe ein regelrechter „Run“ auf die Yoga-Angebote stattgefunden. Die finden in diesem Semester im Bewegungsraum des Umweltbildungszentrums in der Abtsküche statt. „Der Raum hat ein wunderbares Umfeld. Der Raum selbst ist schon Entspannung pur“, findet die Programmverantwortliche Beate Buchborn.

VHS als Großanbieter: „Die VHS Velbert/Heiligenhaus ist eine der größten Integrationskurs-Anbieterin der Region“, kann Laura Jüngst aus der Organisation berichten. „Derzeit haben wir 16 Integrationskurse und im nächsten Semester starten wir noch einmal vier Kurse. Darunter auch ein reiner Onlinekurs, trotzdem muss da sicher gestellt sein, dass die Prüfung in Präsenz stattfinden kann.“ Im Bereich Beruf wird es zum Beispiel im November einen achttägigen Qualifikationskurs zum systemischen Deeskalationstrainer geben. Im Kultur-Bereich gibt es auch ein besonderes Angebot: „In der Liederwerkstatt kann man eigene Musik entwickeln“, berichtet die Programmverantwortliche Susanne Wege. Außerdem: „der große Zauberkoffer, in dem naturwissenschaftliche Themen ganz spielerisch vermittelt werden.“