Raus aus der Cloud : VHS: Lernen geht auch Open Air

Die Volkshochschule lockt an die frische Luft: Erste Angebote sind Gesundheitskurse, eine biologische Exkursion sowie eine Sommerlesung.

Raus aus der Online-Cloud und raus unter den freien Himmel. Gestartet wird mit Angeboten aus dem Yoga-Bereich, weitere Kursangebote sollen folgen. Dazu empfiehlt das Team der VHS den regelmäßigen Blick auf die Webseite der VHS, www.vhs-vh.de. Fest steht aber zum Beispiel schon, dass am Mittwoch, 16. Juni, 15 Uhr, die VHS gemeinsam mit der Biologin Dr. Regina Thebud-Lassak zur pflanzenkundlichen Exkursion zwischen Abtsküche und Hetterscheidt einlädt und das zum Thema: „Blühende Wildsträucher - schön, kulinarisch verwertbar, oder giftig?“ (Entgelt: 16 Euro).

Auch Kultur- und Literatur-Interessierte kommen auf ihre Kosten. Bei einer abendlichen Open-Air Sommerlesung am Heiligenhauser Umweltbildungszentrum dreht sich am Samstag, 26. Juni, 19 Uhr, alles um die Wirklichkeit und Gefühle der 1920er Jahre. „Pulsierendes Leben, überschäumende Kreativität, Armut, ungebremste Lebenslust, sowie wütende Unruhen. All das und noch vieles mehr stand für das Lebensgefühl der 1920er Jahre. Gelesen werden Autorinnen und Autoren aus dieser Zeit, poetische Rückblicke eingeschlossen.“ Es lesen und erzählen: Svenja Johannsen und Ute Kranz. (Entgelt: 10 Euro).