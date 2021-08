Erwachsenenbildung in Heiligenhaus : Volkshochschule macht digital Tempo

Heiligenhaus Rund 400 Kurse sind für das Herbstsemester an der VHS Velbert/Heiligenhaus geplant und das in gut 12.300 Unterrichtsstunden. Auch das Online-Angebot wächst. Nicht nur aufgrund der angespannten Corona-Lage.

Müssen Präsenzkurse ausfallen, dann gebe es für die meisten Kurse eine digitale Alternative. Deutlich wird die Pandemie trotzdem, in verringerten Teilnehmerzahlen in einigen Kursen zum Beispiel. „Dies hat zur Folge, dass eventuell nicht alle Interessierten einen Platz im Kurs bekommen. Wir vergeben die Plätze vorrangig an Teilnehmer, die sich für das Frühjahrssemester angemeldet hatten. Bei neuen Teilnehmern kommt es auf den Zeitpunkt der Anmeldung an“, heißt es von der VHS. Abschrecken lassen sollte sich allerdings niemand, das hoch engagierte Team versucht so viel möglich umzusetzen, das zeigte sich bereits im letzten Semester. Und das Angebot ist auch in diesem Jahr wieder auf Vielseitigkeit ausgelegt, ohne dabei die traditionellen Angebote zu vernachlässigen. So gibt es nun beispielsweise den Elterntreff online, der ab 3. November, an acht Terminen, jeweils Mittwochs, Eltern digital zusammen bringt. Neu im Angebot ist auch der Online-Kurs „Wirkungsvoll und selbstsicher am Telefon und im virtuellen Raum“. Auch im Sprachenbereich wird das digitale Angebot über die Cloud ausgebaut: Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch und Russisch gibt es ebenfalls im Angebot wie die deutsche Gebärdensprache. Mit den virtuellen kunsthistorischen Spaziergängen wird dabei eine Angebotsreihe aus dem vorherigen Semester fortgeführt: Es geht nach Freiburg, Luzern, Zürich und Bern – online natürlich. In der Gesundheitsakademie ist es wieder gelungen, führende Mediziner der Kliniken Essen Mitte (KEM) für Vorträge zu gewinnen. Über Verhaltensauffälligkeiten bei fortgeschrittener Demenz wird Dr. Hans-Christoph Heuer, Direktor der Klinik für Geriatrie an den KEM am Montag, 25. Oktober im Heiligenhauser VHS-Haus sprechen. Ihm folgt am Montag, 15. November, Prof. Dr. Jörg Schlaak, Direktor der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Hepatologie in Essen-Werden an den KEM, mit einem Vortrag über den Bauch und alles was ihn bewegt. Auch die Gesundheitskurse sollen wieder anlaufen, auch hier - wie bei allen Angeboten im Präsenz - natürlich mit stets aktuellem Hygienekonzept und unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben des Landes NRW und den Empfehlungen des Robert-Koch-Institut. Im kulturellen Bereich darf sich Heiligenhaus dabei gleich auf mehrere spannende Veranstaltungen freuen: Am

Freitag, 12. November, 19 Uhr, wird der ehemalige Lehrer des Immanuel-Kant-Gymnasiums am Südring aus seinem aktuellen Buch „Warten auf Julie“ vorlesen. Bei der Veranstaltung „Offene Briefe aus Heiligenhaus in die Welt von Übermorgen“ können die Teilnehmer mit den beiden Autorinnen Ute Kranz und Svenja Johannsen am Mittwoch, 3. November, 19 Uhr, Briefe schreiben. „Wir möchten Sie einladen Ihre Gedanken, Gefühle und Wünsche niederzuschreiben.