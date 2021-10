Orthopädie in Heiligenhaus : Zentrum Villa Nonnenbusch komplettiert das Ärzte-Team

Heiligenhaus Dr. Norman Delbeck, bisher Oberarzt an der Ratinger 360 Grad Klinik für Orthopädie, verstärkt das bisherige Team um die beiden Ärzte Dr. Sven Authorsen und Dr. Philipp Reek.

(RP) „Aufgrund des weiterhin zunehmenden Patientenzuspruches für unsere Praxen in Heiligenhaus sowie Mettmann sahen wir schon seit langem die Notwendigkeit, unser Team mit einem dritten Arzt zu verstärken, um die Qualität der Behandlung für alle Patienten weiterhin gewährleisten zu können“, so Authorsen. „Aber wir mussten lange nach einem fachlich und menschlich geeigneten Kandidaten Ausschau halten.“ Und den haben die Orthopäden gefunden, sagt Reek: „Unser neuer Kollege kommt vom Evangelischen Fachkrankenhaus in Ratingen (jetzt Fachklinik 360°) und ist ein bereits erfahrener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie. Delbeck war dort zehn Jahre lang Oberarzt der Klinik und verantwortlich für Schlüsselloch-Operationen sowie für die Hüft- und Knieendoprothetik (Einbau von Ersatzgelenken). Mit dieser Erfahrung kann Dr. Delbeck unseren Patienten helfen, die vor der Abwägung zwischen konservativer oder operativer Behandlung stehen.“ Authorsen ergänzt: „Zu seinen weiteren Spezialisierungen zählen die Osteologie (Behandlung von Osteoporosepatienten) sowie die Rheuma- und Entzündungsmedizin. Mit ihm gemeinsam werden wir unsere Patienten in Heiligenhaus, aber auch in der Privatpraxis in Mettmann noch umfassender, besser und schneller versorgen, so dass die Wartezeiten auf einen Termin in unseren Praxen weiter gesenkt werden können.“