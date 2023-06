Heiligenhaus Stadtfest: lange Abende und volles Programm

Am Freitagnachmittag hatten beim Mitmach-Konzert von Heiner Rusche die Kinder mächtig Spaß, bevor am Abend Party mit der Band „Proms“ angesagt war. Die professionell auftretenden Solinger verstanden es geschickt, zweieinhalb Stunden ohne Unterbrechung den Rathausplatz in Tanzlaune zu halten. Für einige wurde es eine kurze Nacht, denn bereits um 7 Uhr am Samstag begann der Aufbau der 130 Trödelstände zwischen Bahnhofstraße und Kirchplatz. „Früher war es voller“, hatte Jürgen Karrenberg den Eindruck, der sich dennoch nicht über mangelnden Umsatz beklagen konnte. Neben ausgesuchten Antiquitäten hatte er Kuriositäten im Angebot: „Das Skelett ist bereits ganz früh weggegangen.“ Besser gesagt, das medizinische Schauobjekt aus Kunststoff wurde von einem Interessen zur Belustigung der Passanten in ein Auto getragen.