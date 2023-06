Stadtgeschichte in Heiligenhaus Zwei Adressen für die „Stolpersteine“

Semmy Oss, Jahnstraße 23, wurde am 16. Februar 1880 in der Nähe von Bremerhaven, in Stotel, geboren. Seit 1897 wohnte er mit einer Unterbrechung von zwei Jahren in Heiligenhaus, vom 5. August 1916 an in der heutigen Jahnstraße 23 (damals Wülfrather Straße 19). Von Beruf war Semmy Oss Schlosser. In der Zeit der Weimarer Republik war Oss gut in das gesellschaftliche Leben vor Ort integriert. 1931 wurde er zum Ehrenmitglied des „Männergesangvereins Frohsinn 1867“ ernannt.