Jazz in Ratingen : Ratinger Tragödchen präsentiert Jazz im Doppelpack

Komponistin und Schlagzeugerin Mareike Wiening ist am Donnerstag, 23. Juni, zu Gast im Tragödchen. Foto: Tragödchen

Ratingen Jazz im Doppelpack gibt es am Donnerstag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Ratinger Tragödchen. Zu Gast sind Sammy Vomáčka, Mareike Wiening, Ryan Carniaux und Moritz Götzen.

() Den Abend eröffnet Sammy Vomáčka, einer der bekanntesten Akustik-Gitarristen der letzten 30 Jahre. Unermüdlich und immer noch voller Spielfreude tourt der in Tschechien geborene, und in Homburg/ Saar lebende, Fingerpicker durch In- und Ausland. Zunächst überwiegend als Ragtime-Gitarrist bekannt geworden, entwickelte sich Sammy Vomáčka im Laufe der Jahre zu einem Allrounder, dem es neben Ragtime und Blues besonders der Jazz angetan hat.

Neben einer „normalen“ Westerngitarre ist immer auch eine „Dobro“ im Gepäck, eine aus Metall gefertigte Resonatorgitarre, mit der auch, ohne Verstärker, interessante Effekte möglich sind. Sammy Vomáčka wird seine langjährige Erfahrung als Entertainer in Sachen Fingerpicking, Ragtime, Blues und Jazz zum Besten geben – mal mit, mal ohne Gesang. Bei seinen Konzerten gehören launiges Entertainment und Kurzgeschichten aus seinem musikalischen Leben zum Programm.

Danach stellt Tragödchen-Jazz-Direktor Axel Fischbacher den Jazz-Fans erstmals die Schlagzeugerin Mareike Wiening und den Trompeter Ryan Carniaux vor: Mareike Wiening hat sechs Jahre in Brooklyn, New York gelebt und gearbeitet. Seit 2019 pendelt sie zwischen Amerika und Köln. Nach ihrem weltweit erfolgreich Debüt-Album Metropolis Paradise erschien am 12. November 2021 ihre zweite CD Future Memories. Konzerte führten sie durch ganz Deutschland und nach Dänemark, Frankreich, Schweiz, Slowenien, Norwegen, Litauen, Brasilien und die USA. Außerdem wirkte Mareike bei zahlreichen Musical- und Theateraufführungen in Europa und bei Off-Broadway Shows in New York City, mit. Geboren im fränkischen Erlangen begann Mareike Wiening ihr musikalisches Leben zunächst am Klavier. Danach folgte die Querflöte und der Gesang, bevor sie mit 15 Jahren schließlich zum Schlagzeug wechselte.

Ryan Carniaux, geboren 1980 in New York City, studierte am Berklee College of Music in Boston unter anderem mit Tiger Okoshi und Greg Hopkins. Carniaux hat sechs Platten als Leader oder Co-Leader veröffentlicht, und ist bei mehr als 50 Produktionen als Sideman oder Special Guest dabei. Carniaux ist regelmäßig mit europäischen und amerikanischen Musikern auf Tournee, zuletzt mit Schlagzeuger Bob Moses, dem Trio Constellations mit Mark Egan und Karl Latham, in der Wolfgang Lackerschmid Connection und dem Globe Unity Orchestra. Heute lebt er in Köln, seit 2013 ist er Professor für Trompete, Ensemble, und Jazz Gehörbildung an der Folkwang Universität der Künste. Komplettiert wird das Quartett durch den Kontrabassisten und Tragödchen-Wiedergänger Moritz Götzen.