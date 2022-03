Ratingen für die Ukraine : Familien organisieren Benefizkonzert

Tiefenbroich Die Bilder vom Krieg in der Ukraine ließen die Familien Büth und Höhne nicht mehr los. Mit einem Benefizkonzert wollen sie Spenden sammeln. Ihre Idee kommt gut an. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

() „Die Bilder über den Ukraine-Krieg in den Nachrichten sind einfach erschreckend“, stellt der Lintorfer Björn Büth fest. Damit ist er nicht allein. Bei Gesprächen kristallisierte sich schnell heraus: Es geht auch vielen anderen so. Die Frage „könne wir da nicht unternehmen?“ griff Uwe Höhne auf. Gemeinsam organisieren die Familien jetzt ein Benefizkonzert.

Dass beide Familien mit ihren Unternehmen, der Büth Immobilienverwaltung und EK&P Steuer- und Unternehmensberatung, lange in der Stadt verwurzelt sind, kam ihnen bei der relativ kurzfristigen Planungen zugute. Über gemeinsame Kontakte war der Veranstaltungsort schnell gefunden. Ein paar Telefonate später stand auch das Musikprogramm. Die Schirmherrschaft übernimmt der Service „Handwerker in Ratingen .“

Benefizkonzert Freitag, 1. April, ab 19.15 Uhr in der Atrium-Festhalle in Tiefenbroich

Die Idee der Familien Büth und Höhne kam so gut an, dass die rund 400 Eintrittskarten schnell ausverkauft waren. „Zahlreiche Unternehmen aus Ratingen und Umgebung haben nicht nur Karten für ihre Mitarbeiter und Kunden erworben, sondern sich auch noch großzügig mit entsprechenden Werbemaßnahmen engagiert“, berichtet Björn Büth.

Am Freitag, 1. April, ab 19.15 Uhr (Einlass ist ab 18 Uhr) wird jetzt also die Atrium-Festhalle in Tiefenbroich gerockt. Den Anfang macht die Coverband „Glasgow Kiss“ aus Krefeld , die Stücke aus Rock, Pop und Soul mitbringt. Die Musik ist nicht nur handgemacht, fünf vollwertige Stimmen sorgen für Abwechslung.

Der Erlös der Veranstaltung geht an die Diakonie in Kaiserswerth. „Diese Organisation musste in ihren Räumlichkeiten ad hoc Platz für über 30 geflohene Kinder aus der Ukraine schaffen“, so Büth. Die Kinder sind ohne Eltern nach Deutschland geflüchtet und wurden von den Betreuern der Diakonie mit liebevoller Hingabe aufgenommen und betreut, berichtet der Lintorfer. Die Spende soll insbesondere für die weitere angemessene Herrichtung der Räumlichkeiten zur Unterbringung der geflüchteten Kinder dienen. Am Veranstaltungsabend werden Vertreter der Diakonie Kaiserswerth werden am Veranstaltungsabend vor Ort sein, um den Spendenscheck entgegenzunehmen. Gleichzeitig wird noch weiter für diesen guten Zweck gesammelt.