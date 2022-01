Ratinger Schulen : Corona-Fälle zum Schulstart

Schüler unterziehen sich einem Selbststest. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ratingen Am Innenstadt-Gymnasium wurden aktuelle Fälle bekannt, so die Schulleiterin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(kle) Testen, testen, testen: Zum Schulstart nach den Winterferien ist dies einmal mehr das beherrschende Motto, zu dem der Grundsatz passt, dass man mit Erkältungssymptomen erst gar nicht in die Schule gehen sollte. Uwe Florin, Leiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Ratingen West, betonte, dass es am Montag bei seinen eigenen Schülern keinen einzigen positiven Fall gegeben habe. „Die Lage war ruhig“, erklärte Florin, der anfügte, dass die Schüler drei Mal pro Woche in der Schule getestet werden.

Etwas anders sah die Lage am Innenstadt-Gymnasium aus, wie Leiterin Andrea El Sherif berichtete: „Wie erwartet erreichten uns am Wochenende und am Montag einige Meldungen von Schülerinnen und Schülern, die infiziert sind oder die Kontakt zu Infizierten hatten. Insgesamt sind rund 20 Schülerinnen und Schüler am Montag wegen Corona nicht zum Unterricht erschienen. Bei vier Schülerinnen und Schülern fiel der Selbsttest am Montag positiv aus. Sie werden nun einen PCR- Test machen. Im Kollegium haben wir nur einen Ausfall (als Kontaktperson), sodass wir zur Zeit den Präsenzunterricht problemlos wie geplant durchführen können. Auch das Betriebspraktikum unserer Jahrgangsstufe EF kann in dieser und in der nächsten Woche stattfinden.“

Marlene Stuckart, die Leiterin der Johann-Peter-Melchior-Schule (JPM), betonte: „Bei uns in der JPM sind viele Eltern unserem Wunsch gefolgt und haben ihre Kinder schon am Vortag mit einem Schnell-Test getestet. Es fehlen aber nur sehr wenige Kinder, das Kollegium hat sich natürlich auch im Vorfeld getestet und ist vollzählig vertreten. Am Montag wurden alle Kinder mit dem Lolli-PCR-Test getestet, und gleichzeitig fanden auch zum ersten Mal parallel dazu die Einzeltests statt. Das hat alles reibungslos geklappt.“

Es werde weiterhin regelmäßig gelüftet, man trage Masken und halte Abstand. Die Klassen haben versetzte Pausen, sodass keine Durchmischung stattfindet. Die Kinder seien dabei sehr diszipliniert.