Ratingen : Ratinger Bilanz: Noch nie so viele Kilometer geradelt

Ratingen Es gibt beim Stadtradeln noch Luft nach oben, aber das Ergebnis ist schon sehr beachtlich. Schüler-Team waren erfolgreich.

(RP) Mit knapp 120.000 geradelten Kilometern geht Ratingen in die Statistik des Stadtradelns 2021 ein. Der Ratinger Fahrradbeauftragte Martin Willke zieht eine erste Bilanz: „Erfreulich ist, dass wir in Ratingen noch nie so viele Teilnehmer und so viele Kilometer hatten.“ 602 Aktive, die sich in 31 Teams organisiert hatten, haben in den drei Wochen des Aktionszeitraums genau 119.887 Kilometer im Fahrradsattel zurückgelegt. So lautet das Ratinger Ergebnis in Kurzform.