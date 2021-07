Großes Projekt : Lintorf: Neue Kita auf altem Sportplatz

Lintorf Am Breitscheider Weg haben jetzt die Arbeiten für eine viergruppige Tageseinrichtung begonnen.

Bürgermeister Klaus Pesch kam zum Spatenstich-Termin mit dem Rad. Und irgendwie hatte dies etwas Sinnbildliches: Denn vieles und viele sind in Bewegung bei der Stadt – vor allem mit Blick auf den Ausbau von Kita-Plätzen, der jetzt in Lintorf mit Hilfe eines 3,3 Millionen Euro teuren Projektes forciert wird. Und so traf man sich auf dem alten Sportplatz, der seine besten Tage längst hinter sich hat und in absehbarer Zeit ein völlig neues Erscheinungsbild bekommen wird.