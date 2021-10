Lintorf : Lintorf: Polizei stoppt aufgemotzten Mini

Lintorf Es gab viele Mängel und nicht zugelassene Umbauten.

(RP) Die Polizei hat am Dienstag an der Unfallschwerpunkt-Kreuzung an der Krummenweger Straße/Rehhecke einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war den Verkehrsexperten der Polizei gegen 9.50 Uhr mit seinem BMW Mini aufgefallen, weil er mit seinem Wagen bei erlaubten 50 km/h mit 77 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Als die Beamten den Fahrer daraufhin anhielten und ihn und sein Auto kontrollierten, stellten sie fest, dass an dem Mini reihenweise nicht eingetragene technische Veränderungen vorgenommen worden waren, weshalb man gemeinsam mit ihm eine nahegelegene Prüfstelle aufsuchte. Dort stellte der Prüfer unter anderem fest, dass das Auto deutlich zu laut war. So wurden am Auspuff 106 Dezibel gemessen, was in etwa der Lautstärke einer laufenden Kreissäge oder eines Presslufthammers entspricht und für das menschliche Gehör schädlich sein kann. Zum Vergleich: Für den normalen Straßenverkehr wird gewöhnlich ein Schallpegel von etwa 60 Dezibel veranschlagt.