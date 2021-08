Ratinger Referenten : Klimaschutz gehört zur Stadtentwicklung

Elena Plank ist Klimaschutzmanagerin bei der Stadt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Der Klimabeirat hat für Montag, 30. August, interessante Referenten in die Stadthalle eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Es wird informativ: Der Klimabeirat der Stadt Ratingen lädt zu seiner nächsten Sitzung für Montag, 30. August, ab 19 Uhr im großen Saal der Stadthalle ein. Die Mitglieder und Gäste sowie alle interessierten Bürger sind eingeladen, an der öffentlichen Sitzung teilzunehmen. Zunächst wird der Geschäftsführer der Stadtwerke, Marc Bunse, über das Thema Wasserstoff referieren. Die Stadtwerke Ratingen haben in Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität Wuppertal eine Wasserstoffstudie erarbeitet, die auch die Auswirkungen auf die zukünftigen Geschäftsfelder der Stadtwerke beleuchtet. Bunse stellt die Ergebnisse dieser Studie vor und gibt einen Ausblick, wie der Themenkomplex Wasserstoff sinnvoll in die Energiewende einbezogen werden kann.

Dieses Thema unterstützt auch die Bestrebungen der Stadt Ratingen dabei, die städtischen Lkw und Nutzfahrzeuge zukünftig auf Wasserstoffantriebe umzustellen. In einer aktuellen Verwaltungsvorlage schlägt die Verwaltung hierzu die Erstellung einer Machbarkeitsstudie vor.

Anschließend wird Petra Cremer, Leiterin des Amtes für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung, einen Vortrag zum Thema „Klimaschutz in der Bauleitplanung – mehr als nur Festsetzungen“ halten. Klimaschutz ist ein in vielerlei Hinsicht wichtiges strategisches Handlungsfeld der Stadtentwicklung.

Dieser ist auch mit Blick auf Bauleitplanungen umfassend zu betrachten und aktiv zu integrieren. Damit sich alle zu beteiligenden Akteure in Ratingen gemeinsam auf den Weg machen können, wird Cremer eine Einführung in das Thema des integrierten Klimaschutzes in der Stadtentwicklung bis auf die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung in Ratingen geben. Dabei wird sie auch auf die Frage „Wo stehen wir – wo möchten wir hin?“ eingehen.

Die Sitzung findet erstmals wieder als Präsenzveranstaltung statt, die Hygienevorschriften der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind einzuhalten. Neben der Abstandsregel von 1,5 Metern gilt in der Stadthalle eine Maskenpflicht in allen Räumen, auch am Sitzplatz.