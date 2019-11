Ratingen : Viel Programm zum Jubiläum

Ratingen Die Stadtbibliothek wird 100 Jahre alt. An diesem Samstag wird einiges geboten.

(RP) Stattliches Jubiläum: Die Stadt Ratingen nahm vor fast 100 Jahren, am 12. Dezember 1919, per Stadtratsbeschluss eine Schenkung des Bergischen Vereins für Gemeinwohl an: Es war eine kleine Bücherei, die auf Betreiben des Vorsitzenden Adam Joseph Cüppers aufgebaut worden war und aus genau 178 Büchern bestand. Die Bücher wurden zunächst im Vorzimmer zum Sitzungssaal der Stadtverordneten-Versammlung untergebracht, der für die rege Nachfrage viel zu klein war. Bahnstraße, Minoritenstraße und das Bürgerhaus am Markt waren weitere Adressen, bis schließlich 1991 das neue Medienzentrum am Peter-Brüning-Platz eröffnet wurde.