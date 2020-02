Aktion im Haus am Turm : Viel Hilfsbereitschaft für leukämiekranke Birgit

Aktion im Haus am Turm

Ein Spender, der anonym bleiben will, mit Marion Bey vom WSZE und Wolfgang, dessen Frau an Leukämie erkrankt ist. Foto: Blazy, Achim (abz)

Der Blutspendedienst des DRK und der Ehemann der Ratingerin haben eine Typisierungsaktion organisiert.

Im Haus am Turm herrscht ein stetes Kommen und Gehen, denn am Donnerstag hatte hier die Westdeutsche Spenderzentrale (WSZE) gemeinsam mit dem Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes zu einer Typisierungs- und Blutspendeaktion eingeladen.

Viele Ratinger waren dieser Einladung gefolgt, in der Hoffnung Birgit zu helfen. Die 59-Jährige ist an Leukämie erkrankt und braucht eine Stammzellenspende. „Leukämie ist eine bösartige Erkrankung, die vom Knochenmark ausgeht“, erklärt Dr. Carlos Jiménez Klingberg vom DRK-Blutspendedienst West. „Man kann die Erkrankung eine Zeitlang in Schach halten.“ Eine Heilung ist jedoch nur dann möglich, wenn durch eine Stammzellenspende komplett neue Zellen im Knochenmark gebildet werden können. Doch einen geeigneten Stammzellenspender zu finden, ist nicht einfach. „Die Stammzellen von Spender und Empfänger müssen sehr ähnlich sein“, betont Dr. Klingberg.