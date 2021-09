Ratinger Investitionen : Schulen: Stadt ruft alle Fördermittel ab

Ratingen Es ergab sich eine Gesamtfördersumme von rund 3,6 Millionen Euro für zahlreiche Maßnahmen.

(RP/kle) Die Stadt Ratingen hat die ihr zustehenden Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ vollständig abgerufen. Das steht nun fest, nachdem der letzte erforderliche Verwendungsnachweis an den Fördergeber, das Land NRW, versandt wurde. Insgesamt 3,6 Millionen Euro wurden in den vergangenen vier Jahren an Ratinger Bildungseinrichtungen verbaut. Es handelte sich um zahlreiche kleinere und größere Sanierungs-, Um- und Neubaumaßnahmen an verschiedenen Schulen.

„Wir investieren kontinuierlich und insgesamt auch wesentlich größere Summen in unsere Schulen“, sagt Bürgermeister Klaus Pesch. „Es war mir ein großes Anliegen, dass wir die Möglichkeiten, die uns dieses Förderprogramm geboten hat, voll ausschöpfen, nicht zuletzt als Zeichen der Wertschätzung gegenüber unseren Bildungseinrichtungen. Ich danke den Kollegen in den zuständigen Ämtern, insbesondere unseren Baufachleuten, dass sie dies mit ihrem großen Einsatz ermöglicht haben.“ Stadtkämmerer Martin Gentzsch ergänzt: „Sinnvolle Investitionen in unsere Schulen sind Ausgaben, die sich für eine Stadt rentieren. Ich möchte daher betonen: Ein solches Förderprogramm hilft uns nicht dabei, Geld einzusparen, sondern ermöglicht uns noch mehr Investitionen in Schulen.“

Es blieb nicht das letzte Projekt im Bereich der Betreuungsinfrastruktur an Grundschulen. 2020 wurde eine ehemalige Hausmeisterwohnung an der Matthias-Claudius-Schule in Breitscheid zur Offenen Ganztagsschule (OGS) umgebaut. Gleiches gilt für den alten Seniorentreff Tiefenbroich Am Söttgen. Nach dem Bau des neuen Mehrgenerationentreffs im Stadtteil wurde das neben der Paul-Maar-Schule gelegene Gebäude des alten Treffs der Schule zugeschlagen. Die Mensa im Erdgeschoss ist bereits in Betrieb, die Betreuungsräume im ersten Obergeschoss werden in Kürze fertiggestellt. In jedem Förderjahr stand das Schulzentrum Lintorf auf der Agenda des „Gute-Schule“-Programms. Fast zwei Millionen Euro flossen in die Maßnahmen. Vor allem Dächer und technische Anlagen wie Lüftungen wurden erneuert. Größere Vorhaben gab es auch an der Martin-Luther-King-Gesamtschule (Errichtung Interimsklassenräume), der Käthe-Kollwitz-Realschule (WC-Sanierung), am Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg (Fenstersanierung) und an der Suitbertusschule (Dachsanierung).