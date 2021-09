Konzert in Ratingen unter besonderen Vorzeichen : Musikschüler begeistern in der Stadthalle

Ratingen Die pandemiebedingten Vorgaben hatten Auswirkungen auf die Auswahl der Stücke und die Proben. So wurden Orchester in je zwei Gruppen geteilt. Die Botschaft der Veranstaltung lautete: Wir sind noch da!

Reaktion: Eine Zuhörerin schrieb im Nachgang des Konzertes an Musikschulleiter Paul Sevenich: „Ich möchte mich ganz herzlich für die herausragende Arbeit bedanken, die Sie und Ihr alle geleistet haben. Ich saß im Auditorium des Musikschulkonzertes und durfte das Ergebnis von einer Arbeit genießen, die die ganze Liebe zur Musik zum Ausdruck brachte. Und mit jedem Stück wuchs mein Respekt mehr! An dem ganzen Nachmittag war keine Bitterkeit wegen der Restriktionen zu spüren, sondern nur Dankbarkeit und Freude an der Musik. Und genau dafür ist Musik da.“ Es sei ein wunderbarer Nachmittag gewesen – einfach zum Genießen.

Jugendsinfonie- und Jugendblasorchester hatten sich in je zwei Gruppen geteilt. Die Blechbläser des Jugendblasorchesters (JBO) eröffneten festlich mit „Hymn, Blues and Rythm“, während Orchesterleiter Sevenich mit den Holzbläsern desselben Ensembles getrennt am schwungvollen Schlussstück des Programms „Disco Lives“ gearbeitet hatte. Annemarie Leschinski, Edwin Pröm und Ralf Meiers mussten die JSO-Proben, wenn diese überhaupt möglich waren, ebenfalls verkleinern. So präsentierten sich die Streicher mit der stimmungsvollen Titelmelodie zur Fantasy-Serie „Game of Thrones“ und dem anspruchsvollen 1. Satz aus Karl Jenkins‘ „Palladio“.