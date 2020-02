Ausstellung im Museum : Tiefgründiges leicht verpackt

Kai Fobbe zeigt ab Freitag Videoinstallationen im Museum Ratingen.

Mit zwei bemerkenswerten wie vordergründig simplen Videoinstallationen des Wuppertaler Künstler Kai Fobbe widmet sich das Museum Ratingen ab Freitag, 14. Februar, der filmischen, tonlosen Kunst. Alle Videoinstallationen sind im Projektraum sowie „der Anstrich“ abends, ab 18 Uhr, von außen von der Grabenstraße aus zu sehen. Am Dienstag stellte Künstler Fobbe zusammen mit Museumsleiterin Wiebke Siever sowie der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Anne Rodler die „Videokompositionen“ bereits vor, ehe dann am Freitag, ab 19 Uhr, „der Anstrich“ sowie die „Gebärden-Sprecherin“ bei einem offenen Künstlergespräch für die Öffentlichkeit zu sehen sein werden. Fobbe, 52 Jahre alt, studierter Musiker, der dann beim „reinen Film hängen blieb“, wie er sagt, spielt mit Licht und Schatten, hell und dunkel, Dasein und Verschwinden, mit Räumen und den Imaginationen der Betrachtenden. Fobbe fordert das Publikum mit seinen relativ einfachen und alltäglichen Kunstszenen heraus, lässt somit jede Menge Platz für eigene Assoziationen.

Videokünstler und Museumsleitung interpretieren vor allem Fobbes kontrastreiches 150 Minuten langes Hauptwerk „Der Anstrich“ als eine Intervention im öffentlichen Raum. Rodler spricht von einer „Besetzung der Öffentlichkeit“. Darüber mit dem Publikum, das „en passant“ an der Grabenstraße an dem Videoscreening vorbeiläuft oder von der benachbarten Kneipe herüberschaut, in Dialog zu treten. So sollen museumspädagogisch Hemmschwellen abgebaut werden, sagt Siever. Jetzt zeigt sich die Tiefsinnigkeit des scheinbar banalen Anstreichens oder des eindimensionalen „Ja, Nein“-Gebärdenspiels. Es geht in diesen „Momentaufnahmen“, so Fobbe, um mehr als man mit dem bloßen Auge sieht. Es geht thematisch um Vergänglichkeit („Der Anstrich“) und politische Themen wie Inklusion bei der „Gebärden-Sprecherin“.