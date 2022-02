Neuerungen in der Innenstadt : „Drachenspielplatz“ ist jetzt online

Ratingen Das Video kann auf dem städtischen YouTube-Kanal abgerufen werden. Es zeigt, wie die Kinder an den Planungen des Spielplatzes beteiligt wurden.

(RP) Der zweite Teil einer Videoreihe zum aktuellen Stadtumbauprozess in Ratingen widmet sich dem Drachenspielplatz am Rathaus. Wie kam es zu diesem ganz und gar außergewöhnlichen Spielplatz, wie wurden Ratinger Kinder an der Planung beteiligt, was hat sich sonst getan im Rathaus-Umfeld? All dies erfährt man bei Betrachtung des gut vier Minuten langen Films, der auf dem städtischen YouTube-Kanal abgerufen werden kann: www.stadt-ratingen.de/youtube.php.