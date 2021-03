Musik in Ratingen : Konzert als Zeichen der Verbundenheit

Victor-Antonio Agura spielt am Samstag, 13. März, in der Kirche St. Peter und Paul. Foto: Agura-Toni

Ratingen Als Zeichen der Verbundenheit mit allen an und durch Corona Leidenden spielt der Ratinger Victor-Antonio Agura, passend zum Thema „Freiheit und Fuge“ der 24. Orgelwelten Ratingen in St. Peter und Paul.

Victor-Antonio Agura studiert das Konzertfach Orgel an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Schon früh nahm der Ratinger an Musikwettbewerben teil und gewann zahlreiche erste Preise in der Besetzung Solo oder Duo, so bei Jugend musiziert, so beim Sparkassen-HRV-Wettbewerb. Im Laufe seiner jungen Karriere erspielte er sich weitere erste Preise, wie beim Nordrhein-Westfälischen Klavierwettbewerb.