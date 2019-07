Ratingen : Team der VHS hat bundesweites Motto

Ratingen Zusammenleben, zusammenhalten: Es geht um gesellschaftliche Veränderungen im Herbst-Programm.

Claudia Stawicki, die Leiterin der Ratinger VHS, erklärt dazu: „In der Weimarer Erklärung von Mai 2019 des Deutschen Volkshochschulverbandes ist die aktuelle Situation treffend beschrieben: „Deutschland verändert sich: Wir werden weniger, älter und bunter. Vertraute Formen des sozialen Lebens lösen sich auf. (…) Volkshochschulen können nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen, aber sie ermöglichen es den Menschen, in einer zunehmend komplexer werdenden Welt, den Durchblick zu behalten und ihr Leben eigenverantwortlich und sinnvoll zu gestalten. (…) Volkshochschulen sind überzeugt davon, dass Bildung zu jedem Zeitpunkt und unter allen Umständen eine sinnvolle Investition in die Zukunft ist. (…)“

Ab Semesterbeginn am 9. September können sich die Ratinger Bürgerinnen und Bürger in Vorträgen und Diskussionsrunden über die gesellschaftlichen Veränderungen informieren und miteinander austauschen, beispielsweise zum Thema „Lügenpresse“, „Hass und Populismus im Netz“ und „Die vielen Gesichter des Darknets“. Auch eine Lesung in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle der Stadt Ratingen ist im Programm: Die Autorin Rukiye Cankiran aus Hamburg kommt am 15. Oktober nach Ratingen, um ihr Buch „Das geraubte Glück – Zwangsheiraten in unserer Gesellschaft“ vorzustellen und mit dem Publikum über die Rolle der Frau zu diskutieren. (Kurse: L3000-L3005)