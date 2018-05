Ratingen : VHS und SKF bieten Kurse für Schulabschluss an

Ratingen Noch kein Schulabschluss, aber hochmotiviert? Dann hat die VHS Ratingen in Kooperation mit dem Sozialdienst katholischer Frauen Arbeit und Integration Ratingen das Richtige im Angebot, nämlich das Projekt "BOJE-Berufliche Orientierung junger Erwachsener". In kleinen Gruppen mit bis zu 15 Mitschülern lernen Teilnehmende an vier Tagen in der Woche alles, was sie für den Hauptschulabschluss nach der Klasse 9 und 10 wissen und können müssen. Sozialpädagogen begleiten die Teilnehmenden. An einem Tag pro Woche sowie in zwei Blöcken arbeiten die Teilnehmenden als Praktikant in einem Betrieb und lernen, sich in der Arbeitswelt zu bewegen. Ein Bewerbungstraining und persönliche Gespräche unterstützen sie bei der Suche nach einer Ausbildungsstelle oder dem richtigen Job.

Dass das Ganze Hand und Fuß hat und dabei auch noch Spaß macht, unterstreicht die 17-jährige Shirley: "BOJE ist für mich wie eine kleine "große" Familie. Meine Motivation zu lernen war wieder größer als an der alten Schule." Die nächsten Lehrgänge beginnen ab Ende August 2018. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen. Informationen erhalten Interessenten bei dem Lehrgangsteam unter 02102 550-4323.

(RP)