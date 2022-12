VHS Ratingen Volkshochschule präsentiert das neue Programm

Das neue Programm ist ab dem 17. Dezember über die Internetseite abrufbar und ab Montag, 19. Dezember, liegt das Heft zur Mitnahme am Eingang der VHS im Minoritenkloster sowie an den gewohnten öffentlichen Stellen aus. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02102/550-4307 und -4308 oder per E-Mail.