Bildungsangebot in Heiligenhaus : VHS verlegt Kurse auch nach draußen

HEILIGENHAUS Bei der VHS sollen so wenig Kurse wie möglich ausfallen. Das ist ein Problem, aber Not macht erfinderisch, wie das neue Programm zeigt.

„Dieser plötzliche Zwang solche Angebote auch „virtuell“ denken zu müssen, wird zukünftig insbesondere älteren Menschen, Menschen mit einem Handicap oder Familien in belastenden Lebenssituationen (wie dem Lockdown) helfen können. Einige Kurse sind bereits so konzipiert, dass sie im Falle eines verlängerten Lockdowns online durchgeführt werden können. Das bietet den Teilnehmenden Kontinuität“, heißt es vom Planungsteam. Neu im Angebot ist zum Beispiel eine Demenz-Online-Sprechstunde in der VHS.Cloud. Erstmalig widmet sich die VHS, in Kooperation mit dem Hospizverein Niederberg und Juristen, dem Thema Patientenverfügung insbesondere mit Blick auf verschiedene medizinisch-technische, rechtliche, sowie menschlich-ethische Versorgungsstrukturen im Zusammenhang mit Betreuungsaspekten im häuslichen Umfeld. Fortgesetzt werden soll auch die bisher gut besuchte medizinische Vortragsreihe samt Diskussionsrunden mit hochkarätigen Medizinern der Kliniken Essen Mitte. Rund um den Bauch dreht sich am 19. April alles in den Heiligenhauser VHS-Räumen, Herzrhythmusstörungen sind am 17. Mai dort Thema und naturheilkundliche Verfahren werden am 14. Juni vorgestellt.