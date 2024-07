Hilfen für das Berufsleben VHS mit maßgeschneiderten Programmen

Im Bereich Pädagogik werden sowohl bewährte Qualifizierungen, als auch neue Fortbildungen angeboten, um den Bedürfnissen der Teilnehmenden im Bereich der Kinderbetreuung und pädagogischen Arbeit besser gerecht zu werden. Hierzu gehört wesentlich die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die sich beruflich in der Kindertagespflege engagieren möchten. In der Qualifizierung werden die Teilnehmenden umfassend auf ihre Aufgaben als Tagesmütter oder -väter vorbereitet. Sie erlernen pädagogische Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen sowie praktische Fertigkeiten für die Betreuung und Förderung von Kindern im Tagespflegeverhältnis. Die Qualifizierung bietet eine solide Grundlage für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Kindertagespflege und trägt dazu bei, die Qualität und Quantität der Betreuung zu erhöhen.